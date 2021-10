Unfälle auf dem Schulweg: Drei verletzte Kinder seit Schulbeginn

Innsbruck – Die unerfreuliche Nachricht vorweg: Seit Schulbeginn Mitte September sind auf Tirols Straßen drei Kinder bei Verkehrsunfällen auf dem Schulweg verletzt worden. In Innsbruck stieß am 17. September ein Radfahrer mit einem Schüler zusammen, der Bub und der Radfahrer erlitten leichte Verletzungen. Am 29. September wurde in Kirchbichl ein 10-Jähriger beim Überqueren eines Schutzweges von einem Auto erfasst und unbestimmten Grades verletzt. Leicht verletzt wurde außerdem einen Tag später ein ebenfalls zehnjähriger Schüler in Pfons, der mit dem rechten Fuß unter den Reifen eines Busses geriet.