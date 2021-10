Maurer mahnt Sobotka: „Erwarte professionelle Vorgehensweise“

Sebastian Kurz hat als Kanzler keine hohe Wertschätzung gegenüber dem Parlament erkennen lassen. Was bedeutet dies für die Zusammenarbeit?

Maurer : Von der Geschäftsordnung her ist das so vorgesehen. Ich gehe davon aus, dass Sobotka wieder den Vorsitz übernimmt.

Maurer : Ich erwarte mir von allen handelnden Personen, also auch von Sobotka, eine professionelle Vorgehensweise im Dienste der Aufklärung.

Maurer : Ich will nicht über Rachelust spekulieren. Wir haben ein gemeinsames Regierungsprogramm, haben noch viele Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Die Menschen im Lande erwarten von uns, dass wir anständig arbeiten. Wir haben eine Verantwortung für die Republik.

Maurer : Die ersten Aussagen waren nicht alle gelungen, er hat mittlerweile in seinen Interviews sein Vertrauen in die Justiz klar zum Ausdruck gebracht. Das war wichtig.

Maurer : Das ist seine persönliche Meinung. Eine Rückkehr von Kurz in dieser Legislaturperiode ist schon allein aufgrund der Dauer des Verfahrens nicht möglich. Es gibt zudem eine politische Verantwortung. Um diese kümmert sich der U-Ausschuss. Dabei werden die Grünen professionell an der Aufklärung mitarbeiten.

Maurer : Ich habe dieses Verhalten als nicht in Ordnung empfunden. Schallenberg hat sich aber entschuldigt. Klar ist: Das Parlament ist das Abgeordnetenhaus. Die Regierungsmitglieder kommen, um Bericht zu erstatten und sich zu erklären. Diesen Respekt gegenüber dem Hohen Haus erwarte ich vom Kanzler.

In der ÖVP-Affäre ging es auch um die Vergabe von Inseraten nach Gutsherrenart. Sollte jetzt nicht rasch eine Änderung hin zu einer anständigen neuen Presseförderung erfolgen?

Maurer: Wir sind bei der Parteienfinanzierung in guten Verhandlungen. Es wird höhere Strafen bei Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze geben und das Einschaurecht des Rechnungshofs in die Parteikassen. Ich gehe davon aus, dass wir schon in den nächsten Wochen der Opposition einen Vorschlag unterbreiten können.