Tirol macht bei Einkommen Plätze gut, Männer weit vor Frauen

Innsbruck, Wien – Seit etlichen Jahren lag Tirol in der Einkommensstatistik des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherungen vor dem Burgenland nur an der achten und damit unrühmlichen vorletzten Stelle – was dann meist ebenso regelmäßig heftige Diskussionen und verbale Gefechte unter den Sozialpartnern und in der Landespolitik auslöste.