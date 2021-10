Ignoranz der Vermieter betrübt den TVB Silberregion

Jenbach – Mehr Funktionäre und TVB-Mitarbeiter als Verbandsmitglieder waren zur jüngsten Vollversammlung des TVB Silberregion ins VZ Jenbach gekommen. Eine bezeichnende Situation für vieles beim TVB. Da wäre etwa das viel gelobte Angebot des Verbandes, Gästen, die innerhalb Österreichs mit der Bahn anreisen, das Bahnticket in Form von Silberzehnern zu refundieren. Die Silberzehner (lokale Schwazer Währung) können in der Region dann wieder ausgegeben werden. „Nicht einen einzigen Silberzehner haben wir im Gegenzug zu einem Bahnticket auszahlen können“, bedauert TVB-GF Elisabeth Frontull. Offenbar kommunizieren die Vermieter die Angebote nicht an ihre Gäste weiter.

So ließe sich vielleicht auch erklären, warum das zu Spezialtarifen fahrende Hüttentaxi nur von zwei Gästen, aber 33 Einheimischen genutzt wurde. Sogar das Angebot von Gratis-Skikursen für Kinder wollen offenbar nur zehn Vermieter nutzen. „Die Quote bei der Öffnung unseres Newsletters liegt bei 44 Prozent, es müssten 100 Prozent sein, denn da stehen wirklich wichtige Infos drinnen“, nannte TVB-Obmann Andreas Jenewein bei der Vollversammlung ein weiteres Problem. Und die Vermieterakademie, bei der sich auch Rezeptionistinnen vom TVB finanziert kostenlos weiterbilden können, werde von so gut wie niemandem in der Silberregion in Anspruch genommen – im Gegensatz zu Destinationen wie Ischgl. Jenewein: „Wir sind mit unserer Weisheit am Ende, wie wir ein kostenloses Angebot weiterbringen. Arbeitet mit uns, es würde uns wahnsinnig motivieren und freuen!“