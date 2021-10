Ein neuer „Turm“ voller Wohnungen für Studierende

Innsbruck – Bis zu 1000 neue Wohnplätze für Studierende wollen Stadt und Land in den nächsten Jahren in Innsbruck schaffen – und so auch den angespannten Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt insgesamt entlasten. Das Land hat hierfür in Summe 50 Mio. Euro reserviert. In einem gemeinsam mit der Stadt entwickelten Umsetzungsplan habe man dabei sechs konkrete Projekte priorisiert, erklärt Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Das erste davon wird nun von der Neuen Heimat Tirol (NHT) am Areal der ehemaligen Südtiroler Siedlung im Pradler Saggen umgesetzt: Bis 2023 entstehen dort, neben 151 Mietwohnungen in dieser Bauphase, 38 Studierenden-WGs mit insgesamt 96 Plätzen. Der Spatenstich soll im November erfolgen.