Empfehlung für Wolf-Entnahme sorgt für Riss bei Schwarz-Grün

Erstmals gibt es Empfehlung zur Entnahme eines Wolfs in Tirol.

Innsbruck – Am vergangenen Wochenende gab es auf einer Weide in Pfaffenhofen Wolf-Alarm. Sechs Schafe wurden tot aufgefunden. Um welchen Wolf es sich dabei handelt steht noch nicht fest. Auch in Trins wurden außerhalb des Siedlungsgebietes auf einer Alm drei tote Lämmer entdeckt. Die Proben werden derzeit untersucht.