Kufsteiner geht nach elf Jahren in „Biberpension“

Symbolische Übergabe am Biberbau (hinten rechts) nahe dem Kraftwerk Langkampfen: Wilfried Nairz (l.) zieht sich nach elf Jahren als Landesbeauftragter zurück. Die Biber-Agenden im Bezirk Kufstein übernimmt nun Schutzgebietsbetreuer Franz Goller. © Hrdina

Kufstein – Viele Jahre hält sich der Biber-Damm am Nebengewässer beim Inn-Kraftwerk in Langkampfen. Auch wenn er derzeit leer steht – ein Jungtier wird die „freie Wohnung“ im Schutzgebiet sicher für sich entdecken, ist Wilfried Nairz überzeugt. Immerhin ist Kufstein so etwas wie die „Biber-Hochburg“ Tirols. Auch der 65-Jährige will den Platz für die nächste Generation räumen: Nach elf Jahren übergibt der Landesbeauftragte die Biber-Agenden des Bezirks Kufstein an Franz Goller.

Die Interessen von Tier und Mensch zu wahren, sei nicht immer einfach gewesen. „Anfangs waren die Tiroler den Biber nicht gewohnt, viele haben ihn verteufelt“, erinnert sich der pensionierte Eisenbahner und Bergwacht-Funktionär an etliche Hobbygärtner, die um angeknabberte Silberweiden und Schwarzpappeln trauerten. Landwirte können sich selten dafür begeistern, dass der geschützte Nager eine Vorliebe für Dämme hat und Felder flutet. Doch nur im (stehenden) Gewässer kann der plumpe Pelzträger Holz transportieren.

Drahthosen um Bäume ziehen, Maisfelder mit Elektrozäunen versehen, Dämme regulieren oder wenn notwendig ganz abtragen – Nairz half stets mit Tatkraft. Der Kufsteiner betont aber, wie wichtig der direkte Austausch mit der Bevölkerung ist. „Mit der Zeit haben die Leute immer mehr verstanden, warum ein Biber tut, was er tut, und warum es wichtig ist, dass er da ist. Er ist ein Lebensraumgestalter, der so für Artenvielfalt sorgt.“

„Man managed eigentlich nicht den Biber, sondern die Menschen“, bringt es Goller mit einem Zwinkern auf den Punkt. Der 37-jährige Ökologe war bereits seit 2019 Biberbeauftragter im Zillertal. Als Schutzgebietsbetreuer in der Region Kufstein (Kaisergebirge, Schwemm, Maistaller Lacke und Egelsee) kennt er die Bedeutung des Wortes „Interessenkonflikt“. Auch er ist überzeugt, neben tatkräftiger Unterstützung können Aufklärungsarbeit und ein offenes Ohr viel bewirken. „Ich bin nicht zum Streiten da, sondern um Lösungen zu finden.“

Vom Nager gefällte und abgestorbene Bäume mögen auf den ersten Blick trostlos wirken, dienen aber (bedrohten) Vogelarten als Nistplatz. In wirtschaftlich genutzten Wäldern wird das Totholz allerdings meist entfernt. „Wenn der Wald zu dicht ist, fällt kaum Licht ein. Es fehlt an Unterwuchs, in dem sich Tiere verstecken können“, referiert der Thierseer weiter. Aktuell komme es vermehrt zu Verkehrsunfällen mit den Tieren. Goller appelliert an alle Autofahrer, im Herbst besonders wachsam zu sein.