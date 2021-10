Kufsteiner geht nach elf Jahren in „Biberpension“

Kufstein – Viele Jahre hält sich der Biber-Damm am Nebengewässer beim Inn-Kraftwerk in Langkampfen. Auch wenn er derzeit leer steht – ein Jungtier wird die „freie Wohnung“ im Schutzgebiet sicher für sich entdecken, ist Wilfried Nairz überzeugt. Immerhin ist Kufstein so etwas wie die „Biber-Hochburg“ Tirols. Auch der 65-Jährige will den Platz für die nächste Generation räumen: Nach elf Jahren übergibt der Landesbeauftragte die Biber-Agenden des Bezirks Kufstein an Franz Goller.