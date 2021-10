Tour auf die Gleirschspitze: „Mr. Nordkette“ zeigt sein Reich

Innsbruck – Nordseitig ausgerichtete Wanderungen und Bergtouren sind in gewissen Höhenlagen und mancherorts schon rutschig, eisig und mit Vorsicht zu genießen. Auch der Neuschnee Mitte der Woche ließ die Auswahl an sonnenexponierten Ausflügen etwas spärlich werden. Zumindest, wenn man auf einen Berg will. Fakt ist, dass sonnseitig gelegene Touren trotz des jüngsten Schneefalls und bei wärmer werdenden Temperaturen schon bald wieder begünstigt sind, weil sich der Schnee dort noch nicht dauerhaft halten wird.