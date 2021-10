Grüne sind gegen geplantes Hotelprojekt in Weerberg

Innsbruck, Weerberg – Klar gegen die Pläne Grazer Investoren, ein 220-Betten-Luxushotel am Hüttegglift in Weerberg zu errichten, ist der Grünen-Tourismussprecher Hotelier Georg Kaltschmied. In einer Aussendung appelliert er an den Weerberger Gemeinderat und Bürgermeister, das bei Einheimischen beliebte Gasthaus Hüttegg nicht für ein derartiges Hotel zu opfern. Einem Investor folge meist eine brutale Wettbewerbsspirale. Kaltschmied: „Die Betreiber, meistens Leute, die mit dem Tourismus überhaupt nichts zu tun haben, versprechen Ganzjahresbetriebe und vieles mehr. Doch meist nehmen die Projekte nur den eingesessenen Betrieben die Gäste und die Mitarbeiter weg.“