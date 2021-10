Sozialarbeiter nach verratener Zellen-Razzia angeklagt

Innsbruck – Missbrauch der Amtsgewalt: So lautete der schwere Vorwurf, der einen Sozialarbeiter der Innsbrucker Justizanstalt am Donnerstag vor Gericht brachte. Konkret soll der bislang unbescholtene 54-Jährige einen Häftling über die bevorstehende Razzia in seiner Zelle informiert haben. Das Verfahren endete allerdings mit einem (bereits rechtskräftigen) Freispruch, gegen den selbst der Staatsanwalt nichts einzuwenden hatte.