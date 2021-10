Jochberger Kempinski-Hotel schmiedet Ausbaupläne

Kempinski gab auf TT-Anfrage gestern noch keine Auskunft über die Ausbaupläne – wobei hinter dem Hotel mehrere österreichische Gesellschaften bzw Stiftungen stehen. Jochbergs BM Resch dagegen bestätigt die Ausbaupläne. Demnach sei ein Zubau in Form eines weiteren Gebäudes geplant, das „normale“ Hotelzimmer wie auch rund 20 Wohnungen umfasst, die auch als so genannte Investoren-Wohnungen ausgeführt werden können. „Dass es Investorenwohnungen werden, ist noch nicht fix, aber diese Möglichkeit besteht“, so Resch. Die Gemeinde habe per Raumordnungsvertrag abgesichert, dass in diesem Fall die Wohnungen, die an Anleger verkauft werden, dem Hotelbetrieb zur Verfügung gestellt werden müssen. Binnen zwei Jahren müsse das Projekt eingereicht werden, binnen weiterer zwei Jahre der Baustart erfolgen, binnen weiterer zwei Jahre die Fertigstellung, so Resch.