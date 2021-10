Landebahn in Höfen wurde zur Teststrecke

Dieses wurde 2002 als Studenteninitiative zum Leben erweckt. Den damaligen Gründern fehlte in ihrem meist theoretischen Studium die praktische Erfahrung. Das Ziel ist seither immer das gleiche: jedes Jahr einen neuen, überlegenen Rennwagen zu bauen, mit dem die Studenten auch an Wettbewerben teilnehmen. Überzeugung, Teamgeist und Engagement, gepaart mit ingenieurstechnischer Raffinesse hat bereits zu vielen Erfolgen bei internationalen Wettbewerben der „Formula Student“ geführt.

Eine Abordnung des heurigen TUfast Racing Teams war kürzlich in Höfen und nutzte die Startbahn des dortigen Flugsportvereins für letzte Testläufe ihres „xb021“. „Es sind pro Jahr rund 70 Studenten, die sich einbringen und einen neuen Rennwagen entwickeln, aufgebaut auf den Werten der Vorgängermodelle“, erklärt der technische Leiter Michael Baumgartner und fügt hinzu: „Heuer haben wir zum Beispiel erstmals auch ein System für autonomes Fahren in den elektrisch betriebenen Sportwagen eingebaut. Die Teilnahme an der Formula Student ist ein kompliziertes Unterfangen. Selbst das beste Auto scheitert ohne angemessene Finanzierung oder wenn der Herstellungsprozess zu lange dauert.“ Doch gerade das mache das Projekt perfekt für junge Ingenieure, Informatiker und Betriebswirte. Die verschiedenen Disziplinen wachsen zusammen und müssen zusammenarbeiten, um ihr maximales Potenzial in einem Jahr zu erreichen. Darüber hinaus müssen erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um die immensen Ausgaben für Logistik und Kommunikation zu bewältigen und die Datenmengen mit Hilfe modernster Softwaretools zu sortieren.