„Für Gott, Kaiser und Vaterland?“ – die tägliche Gehirnwäsche

Innsbruck – „Für Gott, Kaiser und Vaterland“ lautete die Durchhalteparole bis in die letzten Tagen der Donaumonarchie im Ersten Weltkrieg. Eine ab heute zugängliche, kleine Sonderausstellung im Kaiserjägermuseum (örtlich und organisatorisch an das Tirol Panorama am Bergisel angegliedert) versieht die chauvinistische Worthülse zu Recht mit einem Fragezeichen: „Für Gott, Kaiser und Vaterland?“ Denn über die Maßen fraglich, ja verwerflich waren die Methoden, mit denen die Bevölkerung auf den Krieg (1914–1918) eingeschworen wurde.