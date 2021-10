Bonatos zweiter Comic „Toubab“: Ein Weißbrot mit Kulturschock

Innsbruck – Insgesamt zweimal ist Patrick Bonato bisher in den Senegal gereist, zuletzt im Rahmen einer Künstlerresidenz. Drei Monate konnte er dort an einem Comic arbeiten, der nun in Buchform vorliegt. Heute Abend wird er ihn erstmals vorstellen.

Dabei wird der Tiroler auch von eigene Erfahrungen in Afrika berichten, ist „Toubab in Senegal“ doch eine autofiktionale Erzählung, in der Bonato mit der Figur Patrick – ebenfalls ein Comiczeichner, der zu einer Künstlerresidenz in den Senegal reist – praktisch verschwimmt. Dieser ist nicht nur Europäer, sondern auch weiß. Eben ein „Toubab“, wie ihn die Senegalesen nennen. Eine Bezeichnung, die Bonato charmant mit „Weißbrot“ übersetzt.