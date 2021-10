HCI-Fans wollen heute gegen Fehervar Flagge zeigen

Innsbruck – So schnell kann es gehen. Noch nach der sechsten Runde hatten die Haie im Niemandsland der Tabelle bescheiden ihre Kreise gezogen. Platz elf war bei Weitem nicht das, was sich die neuformierte Truppe vorgestellt hatte. Zwei Spieltage später rangiert man als Siebter in der goldenen Mitte des 14er-Feldes. Der 5:2-Überraschungscoup in Bozen und der 3:2-Heimerfolg über Wien haben neue Begehrlichkeiten geweckt. Ob da der Tabellenzweite Fehervar heute (19.15 Uhr, Tiwag-Arena) gerade recht kommt, muss sich erst weisen.

Die Brust der Tiroler ist freilich breit – und für den womöglich entscheidenden Unterschied könnten die Fans sorgen. So sollen die Tribünen heute bestmöglich flächendeckend in den Vereinsfarben Blau und Rot erstrahlen. „Also: Trikots, Schals und Mützen nicht vergessen“, wie es in der Presseaussendung hieß. Am Sonntag gastieren die Tiroler in Dornbirn – bei jener Mannschaft, die zuletzt Fehervar von der Tabellenspitze bugsiert hat. So schnell kann es gehen. (m.i.)