Traditionell auf den Astberg oder bei der Premiere auf der Streif

Mit dem ersten Schnee auf den Bergen und den Minusgraden im Tal neigt sich auch die Renn-Saison für die Läufe dem Ende zu. Davor dürfen sich die Sportler an diesem Wochenende noch einmal die Schuhe schnüren und auf Tradition oder Premiere setzen.

Am Samstag (11 Uhr) findet in Kitzbühel die erste Auflage der „World Extreme Run Challenge“ statt. Dabei geht es vom Stadtzentrum aus über gut 900 Höhenmeter die berüchtigte Streif hinauf bis zum Starthaus der Weltcup-Abfahrt. Nachmeldungen sind am Start möglich. Das wirklich Schwierige wartet dann erst, wenn es anschließend auf derselben Strecke wieder retour geht.