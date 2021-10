Popcorn bis Gulasch: Palmöl in vielen „Clever"-Produkten von Billa gefunden

Wiener Neudorf/Wien – Oekoreich hat das Lebensmittel-Sortiment der REWE- bzw. Billa-Eigenmarke „Clever" untersucht. Von rund 300 angebotenen Lebensmitteln sind etwa 200 für einen Einsatz von Palmöl potenziell geeignet. Tatsächlich findet sich dieses in 49 davon. Damit wird eine Quote von fast 25 Prozent erreicht, so die Bürgerinitiative am Freitag.