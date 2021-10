Schulangst: Wenn die Schule dem Kind Bauchweh macht

Natürlich gebe es wie bei jedem Übergang gewisse Anspannungen, aber oft sind es die Eltern, die ängstlicher sind als ihr Nachwuchs. „Manche Eltern haben schlechte Erfahrungen mit der Schule gemacht und übertragen die Sorgen auf ihr Kind“, erklärt Koch. Der Übergang vom Kindergarten in die Schule werde den Kindern heute aber so leicht wie möglich gemacht. Schon im Kindergarten werden die Drei- bis Sechsjährigen spielerisch auf Zahlen und Buchstaben vorbereitet. Kinder mit Entwicklungsverzögerungen versuche man frühzeitig zu fördern. „Es gibt immer weniger Vorschulklassen“, betont der Pädagoge. Kinder, die noch nicht so reif sind, werden sehr oft erfolgreich in die Klasse integriert.