Steuerreform: Erhöhter Familienbonus soll 6400 Jobs bringen

Schon bisher wurden mit dem Familienbonus Plus rund 950.000 Familien und etwa 1,6 Mio. Kinder im Ausmaß von 1,5 Mrd. Euro steuerlich entlastet. Zusätzlich zur Erhöhung des Familienbonus hebt die Bundesregierung auch den Kindermehrbetrag um 200 Euro auf 450 Euro pro Kind an. Mit dem höheren Familienbonus und dem Kindermehrbetrag werde eine Entlastung von insgesamt 600 Mio. Euro mehr pro Jahr erreicht, von der 1,75 Mio. Kinder profitieren, rechnete Raab vor. "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass uns hier ein wirklich großer und wichtiger Schritt in der Entlastung der Menschen in Österreich gelungen ist", so die Ministerin.