Britischer Tory-Abgeordneter nach Messerattacke gestorben

Leigh-on-Sea – Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien ist Berichten zufolge am Freitag nach einer Messerattacke verstorben. Wie unter anderem der Nachrichtensender Sky News meldete, stach ein Angreifer währeind einer Bürgersprechstunde in einer Methodisten-Kirche in Leigh-on-Sea in der Grafschaft Essex mehrfach auf David Amess ein. Wie später bekannt wurde, überlebte Amess den Angriff offenbar nicht.