Kaminbrand in Rösterei von Getränkegroßhandel in Wörgl

Wörgl – In der Rösterei eines Getränkegroßhandels in Wörgl ist am Freitag ein Kaminbrand ausgebrochen. Kurz nach 14 Uhr kam es im Inneren des Gebäudes zu einer starken Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Bruckhäusl rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften an und konnte den Brand rasch löschen. Ebenso war ein Rettungswagen mit zwei Sanitätern vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Laut Polizei liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. (TT.com)