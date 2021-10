Zwei Schwerstverletzte bei Unfall mit Quad in Erl

An dem Unfall war unter anderem ein Quad beteiligt.

Erl – Im Gemeindegebiet von Erl hat sich am Freitag kurz nach 18.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Erstmeldung der Polizei dürften zwei Personen schwerst und eine oder zwei weitere leicht verletzt worden sein. An dem Unfall auf der Erler Straße ( L209) waren demnach ein Quad, ein Pkw und ein Lkw beteiligt. Die Landesstraße wurde in beide Fahrtrichtung komplett gesperrt. Näheres war zunächst nicht bekannt. (TT.com)