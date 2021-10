20.000 offene Handels-Jobs, sattes Lohn-Plus gefordert

Wien – Der allgemeine Personalmangel könnte auch der Handelsgewerkschaft in den anstehenden Lohnverhandlungen den Rücken stärken. Laut dem Handelsverband gibt es bundesweit rund 15.000 offene Stellen im Einzelhandel und mehr als 5000 im Großhandel. „Wenn man so dringend Personal sucht, muss man die Bezahlung erhöhen und die Arbeitsbedingungen besser gestalten“, fordert der gewerkschaftliche Verhandler Martin Müllauer vor dem Start der KV-Verhandlungen für die rund 415.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Handel am 21. Oktober. „Ich stelle mich auf sehr lange und schwierige Verhandlungen ein“, erwartet Gewerkschafter Müllauer. Man sei „nicht bereit“ für einen schnellen Abschluss wie vergangenes Jahr. Damals hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in der ersten Verhandlungsrunde geeinigt. Die Gehälter und Lehrlingsentschädigungen stiegen per 1. Jänner 2021 um 1,5 Prozent, was einer Inflationsabgeltung entsprach.