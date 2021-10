PCR-Testungen in Tirol: Lifebrain zieht sich vorerst zurück

Innsbruck – Die Corona-Neuinfektionen sind am Freitag in die Höhe geschnellt. Das Land Tirol hat 218 neue Fälle gemeldet – und zugleich die Erklärung dafür. An den Vortagen gab es im Schnitt immer um die 100 Infektionen, am Donnerstag wurde das Land deshalb auf Gelb – mittleres Risiko – heruntergestuft. Aufgrund einer von Mittwoch auf Donnerstag erfolgten Systemumstellung wurden zahlreiche aktiv positive Fälle nicht in der Donnerstag-Statistik angeführt, sondern erst in jener vom Freitag. Aus diesem Grund fällt die Anzahl der Covid-Infizierten höher aus.