In Landeck sind sieben Jobs für Ärzte zu haben

Landeck, Zams – Die gute Nachricht zuerst: Landecks Bürgermeister Herbert Mayer hieß diese Woche die Kassenärztin bzw. Allgemeinmedizinerin Gerlinde Schnegg willkommen. In ihrer Ordination im Stadtteil Angedair überreichte er Blumen. „Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung unserer medizinischen Versorgung ist gelungen. Zuletzt mussten sich zahlreiche Patienten einen Hausarzt in der Umgebung der Stadt und in den Tälern suchen“, zeigte Mayer auf. „Ich freue mich, nach zehnjähriger Tätigkeit in Vorarlberg wieder zurück im Oberland zu sein“, sagte die aus Imsterberg stammende Medizinerin.