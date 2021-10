Luxushotel-Investoren auf Tuchfühlung mit den Weerbergern

Herbert und Eva Amon planen am Hüttegglift ein Hotelprojekt mit acht Baukörpern.

Weerberg – Wer genau steckt hinter dem umstrittenen, geplanten 55-Mio.-Euro-Hotelprojekt am Hüttegg in Weerberg und damit hinter der projektwerbenden Firma Robert Bieber GmbH & Co KG aus Graz? Das fragen sich viele Weerberger. Denn das Internet, das normalerweise alles weiß, gibt hierzu äußerst wenig preis.