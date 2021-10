Das Wacker-Zauberwort bei der Zweier von Rapid soll „Freude“ heißen

Wien – Dass beim Wacker-Bus gestern die Reifen Probleme machten und damit die Auswärtsreise zum SK Rapid II (heute, 14.30 Uhr, live laola.tv) erst nach dem Mittagessen in Angriff genommen werden konnte, soll an diesem Wochenende die einzige schwarz-grüne Panne bleiben. Beim Debüt von Interimstrainer Masaki Morass („Auch der Wacker-Bus braucht manchmal eine Pause“) sollen heute aber drei Punkte her.

Die Zauberwörter sind aber andere: „Freude“ ist so eines, „Identifikation“ ein anderes. Der Japaner, der auf über 20 Jahre im Fußball-Geschäft zurückblicken kann, spielte in seinen ersten Einheiten vor allem das Klavier der Emotionen. Es wehte sozusagen ein positiver Wind durch die Tivoli-Katakomben. Das bestätigt auch Mittelfeldspieler Raphael Gallé: „Masaki und sein Trainerteam sorgen für eine positive Energie, das merkst du schon, wenn du um 9 Uhr in der Früh die Kabine betrittst. Sie nehmen die Mannschaft mit – und das hilft uns enorm“, sagt der Mann, der schon in der U16 des IAC unter Morass arbeitete. Und zwischen den Zeilen hört man, dass das unter Vorgänger Daniel Bierofka nicht immer so gewesen sein könnte. Aber das ist längst Vergangenheit.