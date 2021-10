Nächste Aufholjagd: EC Kitzbühel bejubelt besten Saisonstart

Unerwartet und umso schöner: Die Eishockey-Cracks der Adler Kitzbühel lassen sich derzeit den Erfolgslauf in der Alps Hockey League auf der Zunge zergehen. Mit dem fünften Sieg in Serie feierte die hungrige Mannschaft von Coach Charles Franzen den besten Saisonstart in der sechsjährigen AHL-Geschichte. Am Donnerstagabend steckten die Adler einen 2:4-Rückstand gegen die VEU Feldkirch weg, Ricards Purins traf 63 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit zum 4:4. Im Penaltyschießen gingen die Tiroler mit 5:4 als Sieger hervor. 16 Punkte (Platz sechs) nach neun Runden sind Rekord für die junge Truppe (Durchschnitt 22 Jahre).