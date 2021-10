Mercedes GLE 350 de: Stuttgarter Saubermann

Ein Teilzeitstromer dieser Größenordnung muss natürlich in Sachen Batterie entsprechend bestückt sein, denn sonst wird die elektrische Reichweite im wahrsten Sinne des Wortes zur Lachnummer. Doch schwäbische Ingenieure sind dafür bekannt, nicht zu kleckern, sondern zu klotzen. Kein Wunder also, dass man dem GLE-Hybrid eine 31,2 kWh große Batterie (vor Kurzem wurden mit einer solchen Kapazität reine Stromer betrieben) eingepflanzt hat. Bis zu 100 Kilometer weit soll der dicke Stern damit rollen. In unserem Praxistest waren es zumindest über 80 Kilometer. Im Normalfall pendelt man also problemlos elektrisch ins Büro und wieder nach Hause und hat noch genug Reichweite übrig, um den Heimweg mit einer kleinen Hausrunde zu verbinden.

Denn ein Fahrzeug dieser Klasse ist ja auch ein Versprechen an entspannte und komfortable Personenbeförderung. Und das kann unser Sternen-Kreuzer wirklich ausgezeichnet. Im Innenraum empfängt uns der Schwabe mit gediegenem Komfort und dem mercedestypischen Hauch von Luxus. Die Luftfederung, über die unser Testwagen verfügte, trägt einen sänftenähnlich über die Straßen jedes Geläufs, und wer das rechte Pedal entsprechend energisch in Richtung Bodenblech bewegt, der ist auch recht flott unterwegs. Den Standardsprint schafft man unter sieben Sekunden. Dann macht sich allerdings – trotz ausgezeichneter Dämmung – der kernigere Vierzylinder-Sound bemerkbar. Dieser Klang und das doch recht hohe Gewicht von 2,6 Tonnen (das ist vor allem den Akkus geschuldet) sind dann aber auch die zwei einzigen „Haare“, die man in der Sternen-Suppe finden könnte. Der Rest ist nahezu perfekt. Das Zusammenspiel zwischen Verbrenner und E-Motor funktioniert wunderbar. Das Gespann lässt zusammen immerhin 320 Pferde antraben und bringt es auf ein gemeinsames Drehmoment von 700 Nm. Wenn die Akkus dann doch mal leer sind, dann genehmigt sich der GLE auch „nur“ 8,3 Liter auf 100 Kilometer. Wer den Mercedes regelmäßig lädt, der wird davon allerdings nicht viel merken. Apropos Laden: Das schafft man an der heimischen Wallbox in 1,5 Stunden. Wer noch keine Wallbox hat, der kann den GLE an der Steckdose in fünf Stunden laden.