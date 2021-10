Cupra Born: Flotter spanischer Bruder

Der Basis-Born deckt mit 150 PS und einem Wert von 8,9 Sekunden für null auf hundert km/h eventuell auch nur Einsteiger-Anforderungen an Fahrdynamik ab, Abstimmung und Handling sind dennoch tadellos. 204 PS reichen schon für deutlich mehr Spaß im Cockpit, mit 231 Pferden passen dann alle Parameter für ambitioniert-sportliches Fahren. Nur in der stärksten Variante ist auch der Cupra-Mode vorinstalliert, in dem alle Systeme optimiert antreten – schön und verführerisch wie von den thermisch angetriebenen Verwandten gewohnt direkt über eine Lenkrad-Taste anzuwählen. In dieser Konfiguration zeigt der Born, was er kann und darf sich als derzeit ansprechendster Fahrdynamiker in der Elektro-Kompaktliga eintragen. Der lange Radstand sorgt dabei für hohe Stabilität ohne nervöse Lastwechsel-Reaktionen, dazu kommen straffe Balance und drehmomentstarke Agilität, die nur von den bis zu 1,9 Tonnen Batterie-Hüftspeck gebremst werden. Als Trost gibt es ein komplett abschaltbares ESP, womit sich herrliche Drifts hinlegen lassen – immerhin auch neu im sonst so kreuzbraven Stromer-Segment.