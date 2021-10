Bill Clinton verbringt nach Sepsis weitere Nacht im Krankenhaus

Irvine – Der frühere US-Präsident Bill Clinton wird eine weitere Nacht im Krankenhaus verbringen. Er wird dort Medienberichten zufolge wegen einer Sepsis behandelt. "Alle Werte bewegen sich in die richtige Richtung, einschließlich der Anzahl der weißen Blutkörperchen, die deutlich gesunken ist", teilte Clintons Sprecher Angel Urena am Freitag (Ortszeit) mit. Der Ex-Präsident erhalte weiterhin Antibiotika.

Der frühere US-Präsident war am Dienstag wegen einer Infektion in die Klinik im kalifornischen Irvine gebracht worden. Laut einem Bericht des Senders CNN hat sich eine Harnwegsinfektion in Clintons Blutkreislauf ausgebreitet. Der Ex-Präsident habe während eines Besuchs in Kalifornien über Müdigkeit geklagt und sich dann für Tests ins Krankenhaus begeben.