Gut zu wissen: Warum Winterreifen schon im Oktober sinnvoll sind

Innsbruck – Auch wenn es noch vereinzelt sehr sonnige Tage gibt wird es so langsam wieder kalt. Die Temperaturen purzeln und der Schnee grüßt auch schon wieder von den Bergen. Ab dem 1. November gilt in Österreich die „situative Winterausrüstungspflicht". Das heißt, dass Fahrzeuge im Betrieb bei winterlichen Fahrbahnbedingungen an allen vier Rädern Winterreifen montiert haben müssen. Winterreifen sind jedoch auch schon vor dem 1. November sinnvoll.