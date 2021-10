Sillian – In Sillian in Osttirol kam es am Samstag zu einem tödlichen Forstunfall. Laut Polizei wurde eine Person im Ortsteil Tödterbach von einem Baumstamm überrollt und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Erhebungen zum Unfallhergang waren am späten Nachmittag noch im Gange. Zur Identität des Opfers lagen zunächst keine Informationen vor. (TT.com)