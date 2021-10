Motorradlenker prallte bei Überholvorgang in Wörgl gegen Auto

Wörgl – Ein Motorradfahrer ist am Samstagvormittag in Wörgl bei einem Überholvorgang gegen ein Auto geprallt. Laut Polizei wollte der 35-Jährige gegen 11.15 Uhr auf einer Gemeindestraße an einem Auto vorbeifahren, übersah jedoch, dass dessen Lenker nach links in eine Hauseinfahrt abbiegen wollte. Das Motorrad touchierte den Pkw des 44-Jährigen seitlich. Der 35-Jährige kam zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Autolenker erlitt Schürfwunden an der Hand. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. (TT.com)