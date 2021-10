Salzburg verpasste Liga-Rekorde, Rapid in Klagenfurt nur 1:1

Wien – Meister Salzburg hat beim 1:1 in Altach den ersten Punkteverlust in dieser Saison erlitten. Damit verpassten die Bullen nicht nur den Bundesliga-Startrekord von elf Siegen in Folge, sondern auch den Serien-Rekord, den sie sich nun mit 14 Siegen en suite mit Rapid (1987) teilen. Die Hütteldorfer konnten ihren 19-Punkte-Rückstand auf den Leader am Samstag nicht verkürzen, kamen bei Aufsteiger Austria Klagenfurt trotz 70-minütiger Überzahl nicht über ein 1:1 hinaus.