TI und VC Tirol im Höhenflug

Viertes Saisonspiel, vierter Sieg: Die Damen des VC Tirol setzten am Samstag ihre starke Serie in der Austrian Volleyball League (AVL) fort. Die Innsbruckerinnen setzten sich zuhause souverän mit 3:0 (14, 11, 17) gegen TSV Hartberg durch und behielten damit ihr weiße Weste. Der VC Tirol gewann damit in seinen ersten vier Spielen zwölf Sätze und musste derer nur zwei abgeben.