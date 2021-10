Sellrain und ein neuer Ort der Gemeinschaft

Sellrain – Großer Freudentag für das kleine Sellrain: Am Freitagnachmittag wurde das neue, an die Volksschule angebaute Mehrzweckgebäude feierlich eröffnet – eine Art modernes Dorfzentrum: Dieses umfasst u. a. Kindergarten und -krippe, ein Probelokal und Aufenthaltsräume für die Musikkapelle, Räumlichkeiten für den Theaterverein (der zuvor nicht ohne Grund „Heimat Lose Bühne“ geheißen hatte) sowie einen Turn- und Mehrzwecksaal samt Bühne, der in Sellrain endlich wieder Veranstaltungen ermöglicht.