Kinderärzte vor Winter in Sorge: Viele Infekte werden jetzt nachgeholt

Innsbruck –Schnupfen, Husten, Halsweh und Fieber: Auffallend viele Kinder machen seit ein paar Wochen Atemwegsinfekte durch, die eigentlich erst in den Wintermonaten so richtig aufschlagen. Besonders stark betroffen sind laut Kinderärzten unter Sechsjährige. Die Kinderarztordinationen sind vielerorts voll: „Ja, seit zwei, drei Wochen ist es wirklich sehr extrem. Einige Kinder sind dabei so richtig krank, müssen inhalieren und bekommen eine ordentliche Mittelohrentzündung dazu“, sagt etwa die Innsbrucker Kinderärztin Heike Larcher. Schuld sei oft das so genannte RS-Virus, das gerne die oberen Luftwege angreift.