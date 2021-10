Frankfurter Buchmesse: Die Welt übt sich im Kleiner-Werden

Dem Buch sei es in der Corona-Zeit bislang recht gut ergangen, sagt Buchmessen-Direktor Juergen Boos. Im Großen und Ganzen blieben die Verkaufszahlen konstant. Trotzdem brauche der Betrieb Treffen in der wirklichen Welt, so Boos. Als Motto für die heurige Messe hat er „Re:connect – Welcome back to Frankfurt“ ausgegeben. Eine „normale“ Messe werde 2021 aber nicht, sagt Boos: „Das ist nicht 2019.“ Damals haben gut 7500 Verlage aus 120 Ländern in Frankfurt ausgestellt. Heuer werden es etwa 1700 sein. Das Gros der internationalen Verlage präsentiert sich an den vierzig so genannten Nationenständen. Die Zahl der Besucher ist auf 25.000 pro Tag begrenzt. In vorpandemischer Zeit wurden an vier Tagen mehr als 300.000 Besucher gezählt. Für den Messe-Eintritt gilt heuer 3 G. Tickets müssen online gebucht werden und gelten nur für einen Tag. In den Gängen und Hallen des weitläufigen Messegeländes ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend. Nur bestuhlte Veranstaltungen sind davon ausgenommen.