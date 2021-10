Katharina Straßer: „Ohne Falco wäre die Show nicht komplett“

Straßer: Indem ich ein Nachfolgeprogramm für „Alles fürn Hugo“ suchte, ein Soloprojekt mit Band. Da schien mir im Vorjahr das 50-Jahres-Jubiläum des Austropop geradezu ideal zu sein. Ich hatte nur gefürchtet, dass da überall Programme heraussprießen. Doch dem war nicht so. Da hab’ ich mir gesagt: „Jetzt trau’ ich mich!“ Und ich fand auch eine fantastische Band. Leider kam dann der Lockdown und wir mussten verschieben und verschieben. Erst jetzt konnten wir auf die Bühne. Das bedeutet, dass wir faktisch eineinhalb Jahre geprobt haben. Diese vielen Stunden in grauslichen Proberäumen, endlich vorbei! Das Programm steht halt jetzt unter dem Motto „50 plus 1“.