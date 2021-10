hhanoi mit neuem Album: Mit dem Fünftling unterwegs nach Eldorado

Innsbruck – Der Egotrip ist also abgeschlossen. Noch Anfang diesen Jahres veröffentlichte hhanoi mit „Can’t control“ ein Solowerk, das er damals als „Egotrip mit Ablaufdatum“ bezeichnete. Kommende Woche (22. Oktober) erscheint nun die neue Platte des St. Johanner Gitarristen Hans Hauser – eine zum Zehn-Jahr-hhanoi-Jubiläum, das nicht alleine gefeiert werden will. Hauser holte sich musikalische Unterstützung von Altbekannten. Drummer Lucas Lurz Geiler etwa ist wieder an Bord, mit dem er bereits zwei Alben hinlegte. Und Edgar Allan Poe ist dabei – zwar kein Kandidat für die Mitmusikerliste, aber die lyrische Inspirationsquelle für Hauser. „no time for idle cares“ ist sein erstes Album, das vollständig aus musikalischen Interpretationen von Poes Gedichten besteht.

hhanois Fünftes könnte man also gut und gerne als Konzeptalbum bezeichnen. Stilistisch schließt es nahtlos an seine Vorgänger an. Melancholische Gitarrenmusik, Post-Grunge, mal sanft akustisch, mal satt und laut. Dass „no time for idle cares“ den Verzerrungsregler der E-Gitarre von Stefan Degasperi immer wieder mal ordentlich aufdreht (beispielsweise in „Spirits Of The Dead“), passt zu dem neu derzeit aufkeimenden Interesse an der handgemachten Gitarrenmusik. Zu breitbeinig will sie nicht daherkommen. Das gelingt größtenteils. Poppig-verspielt wird es in hhanois neuer LP aber nie.