„Komplett an uns vorübergegangen“: Android-Geräte spionieren User aus

Dublin – Googles mobiles Betriebssystem Android sammelt Nutzer-Daten und teilt sie mit anderen Unternehmen wie Microsoft, LinkedIn und Facebook – insbesondere bei den europäischen Geräten von Samsung, Xiaomi, Huawei und Realme. Zu dem Fazit kommen Forscher des Trinity College Dublin und der University of Edinburgh. Die Experten hatten damit gerechnet, dass die Betriebssysteme hin und wieder Daten an deren Server schicken. Jedoch ging die Menge der geteilten Daten weit über das hinaus, was die Forscher erwartet hatten. Auch brachte es keine Abhilfe, die Betriebssysteme datensparsam zu konfigurieren. Eine Möglichkeit, der Datenweitergabe zu widersprechen, gibt es nicht.