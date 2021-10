DJ Ötzis Autobiografie: Gerry Friedle und die Reise ins eigene Ich

Er umgibt sich mit Menschen, die ihm gut tun. Er sucht mit Fingerspitzengefühl die Songs aus, in denen er sich wiederfindet. Und er versteht es ausgezeichnet, seine Fans auf die Reise in sein eigenes Ich mitzunehmen.

Die Vorgeschichte kennt man vermutlich. Sein Leben war beileibe nicht einfach, „aber es hat mich zu diesem Gerry Friedle gemacht, der ich heute bin“, erzählt ein mittlerweile in sich ruhender Gerry im TT-Interview.

DJ Ötzis Autobiografie erscheint am 19. Oktober.

Am 1. Oktober veröffentlichte DJ Ötzi das Studioalbum „Sei du selbst – Party 2.0“. Erst jetzt, nach dem 20. Bühnenjubiläum und den vielen Platin-

erfolgen in aller Welt, konnte es entstehen. „Das, was auf diesem Album passiert, ist echt – und macht deshalb nicht nur Sinn, sondern vor allem richtig viel Spaß!“, holt der 50-Jährige aus, der den Longplayer im selben Atemzug als sein „persönlichstes Album ever“ bezeichnet: „Früher hab’ ich mich ja nie getraut, von mir zu erzählen. Und jetzt mit gutem Gefühl so viel mehr preiszugeben, das ist einfach der Hammer! Es fühlt sich gut und einfach richtig an.“