Ein Dirndl fürs Leben, ein Leben fürs Dirndl

Gertrud Huber führt seit über 35 Jahren ihre Schneiderei am „Eisplatzl“ in Imst. Gleich nach ihrer Lehre als Damenschneiderin hat sie sich der Tracht verschrieben.

Schon Tante Karoline Raich führte in Imst eine Schneiderei. Hier erlernte Gertrud Huber ihr Handwerk der Damenschneiderei. Sie sei, wie auch heutzutage viele junge Mädchen, sehr interessiert an Mode und Stoffen gewesen. Nach zwei Gesellenjahren folgte ein weiteres der Meisterklasse in Dornbirn.