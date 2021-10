Tiroler bei Mars-Simulation: Ein Funkspruch aus der Wüsten-Isolation

In silbernen Raumanzügen ziehen Astronauten Spuren in den roten Sand. Bilder dieser Art gingen in der vergangenen Woche um die Welt. Genau so stellt man sich den Mars vor. Der Mensch hat den Roten Planeten in diesen Tagen aber noch nicht erobert – das Spektakel ereignet sich in der israelischen Negev-Wüste. Dort wird die 13. Mars-Simulation „AMADEE-20“ des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) durchgeführt.