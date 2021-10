WSG Tirol erkämpfte in Unterzahl zuhause gegen Hartberg ein 2:2-Remis

Innsbruck – Die WSG Tirol fand am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Hartberg nicht auf die Siegerstraße zurück. Die Elf von Trainer Thomas Silberberger erkämpfte sich aber zumindest einen Punkt, lag gegen die Oststeirer zweimal zurück und spielte die letzte Viertelstunde nach einer Roten Karte für Tormann Ferdinand Oswald in Unterzahl.

Manfred Gollner hatte die Gäste bereits in der 4. Minute durch einen Foulelfmeter in Führung gebracht, Thanos Petsos glich mit dem Pausenpfiff aus. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel traf Donis Avdijaj (49.) zum 1:2. Der sehenswerte Ausgleichstreffer ging auf das Konto von Maxime Awoudja (84.). Zu diesem Zeitpunkt spielte die WSG in Unterzahl, weil Oswald nach einer Notbremse Rot gesehen hatte. Zudem musste der Kapitän verletzt vom Feld transportiert werden.