Tochter von Bill Gates hat Springreiter Nayel Nassar geheiratet

New York – Die Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates hat US-Medien zufolge geheiratet. Demnach waren bei Jennifer Gates' Hochzeit mit Nayel Nassar am Wochenende sowohl Vater Bill als auch Mutter Melinda anwesend. Die 25-Jährige gab dem 30 Jahre alten professionellen Springreiter auf einem üppigen Anwesen nördlich der US-Ostküstenmetropole New York das Jawort.