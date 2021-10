Salzburger Seidl und Huber kürten sich in Tirol zu Doppel-Staatsmeistern

Die Salzburger Mario Seidl und Daniel Huber haben sich am Wochenende bei den österreichischen Staatsmeisterschaften der nordischen Skisportler zu Doppel-Titelträgern gekürt. Der Kombinierer und der Skispringer gewannen in Tirol wie am Vortag die Normalschanzenbewerbe auch jene von der Großschanze. Bei den Frauen setzte sich am und um den Innsbrucker Bergisel die Vorarlberger Skispringerin Eva Pinkelnig durch.