Telfs-Torjäger Alak ist nach seinem goldenen Herbst heiß begehrt

Das Objekt der Begierde, der Telfer Can Alak (Mitte), rieb sich am Sonntag bei der 0:2-Niederlage an der massiven Reichenauer Defensive um David Glänzer (l.) und Alexander „Sergio“ Oberwalder auf.

Innsbruck – Der bärenstarke Herbst des SV Telfs und insbesondere die starken Auftritte von Can Alak sind im Fußball-Unterhaus längst Gesprächsthema. Selbst außerhalb der Landesgrenzen steht der 22-Jährige in so manchem Notizblock von Club-Beobachtern. Wegen ihm saß am Sonntag der Ex-Internationale Andreas Ogris in seiner Funktion als Scout der Wiener Austria neben Telfs-Individualtrainer Stefan Höller auf der Reichenauer Tribüne. „Ogris machte dieses Wochenende eine Tour durch Tirol und war schon am Samstag beim Spiel Wörgl gegen Wacker II“, erklärte Höller